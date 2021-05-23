В Ленобласти ожидаются дожди и грозы

В Ленобласти ожидаются дожди и грозы
В течение суток ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Фото: pixabay

В воскресенье, 23 мая, в Ленобласти ожидается дождливая и умеренно тёплая погода.

Местами пройдут ливни. Днем возможна гроза.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер южного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, во второй половине дня на западе северный, северо-западный с порывами до 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +6…+11 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +12…+17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главной жертвой урагана стал почти вековой клен в Михайловском сквере напротив Русского музея. Дерево рухнуло на проезжую часть и стало причиной пробки. Еще одно дерево свалилось прямо у Гостиного двора на Невском.

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