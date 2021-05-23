Болгарский торговец оружием рассказал, какое оружие хранили на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием рассказал, какое оружие хранили на складе во Врбетице
Флаг Чехии. Фото:Pixabay

Болгарский предприниматель Эмилиян Гебрев, владеющий компанией EMKO, рассказал, что на складах во Врбетице хранились старые боеприпасы, не предназначенные для продажи.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — цитирует его Der Spiegel.

Он отметил, что его компания «по-разному нуждалась» в старых боеприпасах при производстве. По его словам, «они не были предназначены для продажи».

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.

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