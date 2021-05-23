Болгарский торговец оружием рассказал, какое оружие хранили на складе во Врбетице

Болгарский предприниматель Эмилиян Гебрев, владеющий компанией EMKO, рассказал, что на складах во Врбетице хранились старые боеприпасы, не предназначенные для продажи.

«Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике», — цитирует его Der Spiegel.

Он отметил, что его компания «по-разному нуждалась» в старых боеприпасах при производстве. По его словам, «они не были предназначены для продажи».

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.