В Петербурге зафиксировано 842 новых случая коронавируса

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 30% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 842 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая.

В России за сутки зафиксировано 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 357 летальных исхода. При этом 7 297 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 001 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 482 летальных исхода, выздоровели 4 617 762 человека.

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