Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре в понедельник

Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре в понедельник
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В МЧС предупредили жителей Ленинградской области об усилении ветра в понедельник, 24 мая.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +6…+11 градусов, днем температура воздуха будет на уровне 12…17 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

ветер ленобласть мчс


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пулковском шоссе разбился синий спорткар
В Петербурге прогулочный теплоход застрял под Троицким мостом
Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре в понедельник
В Петербурге состоялся концерт, посвященный Дню славянской письменности и ...
Киркоров поздравил группу Måneskin, победившую в Евровидение-2021
В Петербурге открылись Всероссийские соревнования по дзюдо на кубок ...
МИД Мальты назвал возможные сроки сертификации «Спутника V» в Европе
Рудковская оценила результаты Евровидения