Жителей Ленобласти предупредили о штормовом ветре в понедельник

В МЧС предупредили жителей Ленинградской области об усилении ветра в понедельник, 24 мая.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +6…+11 градусов, днем температура воздуха будет на уровне 12…17 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.