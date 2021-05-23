В Петербурге прогулочный теплоход застрял под Троицким мостом

В Петербурге прогулочный теплоход «Ромео» врезался в опору Троицкого моста и застрял под переправой. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 23 мая. По предварительной информации, на судне проводилась замена электрокабелей. На борту находилось три человека. Никто не пострадал.

Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания, сообщили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 4 мая, на реке Фонтанке произошла небольшая авария с участием теплохода. Капитан прогулочного теплохода «Маргарита» не справился с управлением во время маневра, из-за чего катер врезался в опору Аничкого моста.