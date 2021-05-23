Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа

Российский ученый оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
Болеющих куриц уничтожают. Фото: pixabay.com

Кандидат ветнаук Павел Рахманин заявил, что пока рано говорить о пандемии птичьего гриппа. Требуются исследования и мониторинг ситуации.

Эксперт считает, что есть вероятность того, что вирус мутирует и в «дальнейших видоизменениях» начнет передаваться от человека к человеку, сообщает 360tv.ru

Таких инцидентов не было. Надо отслеживать ситуацию, отмечает Рахманин.

Птичий грипп опять начинает о себе напоминать. Какими могут быть последствия этого для человечества — неизвестно, отмечает Рахманин. Новые вспышки заболевания, скорее всего, можно будет остановить, если соблюдать все меры профилактики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ураган лишил аистов крова. В Ленобласти местные жители взялись строить новый дом для птиц. В Ленинградской области в Гатчинском районе спасают семейство аистов, ведь их дом разрушил ураган.

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