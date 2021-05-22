Ураган лишил аистов крова: в Ленобласти местные жители взялись строить новый дом для птиц

Ураган лишил аистов крова: в Ленобласти местные жители взялись строить новый дом для птиц
Дом аистов разрушил ураган. Фото: https://vk.com/podslushano_volhov

В Ленинградской области в Гатчинском районе спасают семейство аистов, ведь их дом разрушил ураган.

ЛенТВ24 сообщает, что птицы не одно поколение живут на старом тополе в деревне Пижма. И теперь, когда непогода уничтожила их дом, птицы очень расстроились.

Разбитое жилище помогли восстановить неравнодушные жители 47 региона.

Ведь буря, пронесшаяся по Ленобласти лишила птиц крова в Гатчинском районе.

Для того, чтобы возвести новый дом пернатый в социальных сетях распространили информация о случившемся, после чего принялись за дело.

Так, на свободном стволе местные мастера уже сделали каркас для гнезда.

Не стоит забывать, что дом аистов довольно тяжелый, он весит более сотни килограммов.

По мнению экспертов, впереди самый волнительный момент для «строителей». Аистом предстоит увидеть свое новое жилище. И пока неизвестно, понравится ли оно птицам. Специально для этого, при стройке дома брали куски старого.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что без жителей Ленинградской области птицы не обустроят свои гнезда.

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