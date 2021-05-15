Без жителей Ленобласти птицы не обустроят гнезда

Жителей Ленинградской области попросили помочь птицам обустроить их гнёзда. В социальных сетях сотрудники заповедника выложили инструкцию о том, как помочь птицам обустроить гнезда.

Нижне-Свирский государственный заповедник обратился к жителям региона с просьбой помочь перелетным птицам обустроить свои гнезда. Акция под говорящим названием «Помочь воробушкам обустроить гнездышки» закончится лишь 30 мая. Об этом сообщает «iVBG.ru.»

Эксперты в этой области напомнили, что гнезда можно соорудить только из натуральных материалов. Кроме того, для этого было опубликовано обучающее видео, где рассказывается, как верно построить гнездо.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что исследователи из Нидерландов выяснили, что существует связь между продолжительностью зевоты и размером мозга животных. Оказалось, что чем больше мозг животного, тем дольше зевок.