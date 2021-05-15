Ученые выяснили, чем дольше зевок, тем больше мозг животного

Исследователи из Нидерландов выяснили, что существует связь между продолжительностью зевоты и размером мозга животных. Оказалось, что чем больше мозг животного, тем дольше зевок.

Стоит заметить, считали, что зевота необходима для насыщения крови человека кислородом, но оказалось, что зевота является важной для охлаждения мозга.

Так, чем больше размер мозга, и чем больше нейронов находится в мозге, тем дольше животному нужно зевать. В день животное зевает порядка 5-10 раз в день.

Кроме того, ученые отмечают, что млекопитающие зевают гораздо больше птиц. Это объясняется тем, что температура тела животных гораздо выше, чем у пернатых.

Для исследования было рассмотрено 55 млекопитающих и 46 птиц. А зевков проанализировано 1300.

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