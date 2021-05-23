Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая
Причины смерти неизвестны. Фото: Pixabay

Заслуженная артистка России, вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года.

«Нина Сергеевна Шацкая скончалась. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказали в пресс-службе театра на Таганке. О месте и дате прощания и похорон будет сообщено позднее, сообщает ТАСС.

Нина Шацкая родилась в 1940 году, окончила Государственный институт театрального искусства. Потом её приняли в Театр на Таганке, работала в театре «Содружество актеров Таганки», а с 2003 года — в театре «Школа современной пьесы». Снималась активно в кино, в частности, играла в фильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова, «Коллеги» Алексея Сахарова, «Визит к Минотавру» Эльдора Уразбаева, «Чрезвычайное поручение» Степана Кеворкова, «Контрабанда» Станислава Говорухина и других.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга не отдали евангелистам площадку театра «Мюзик-Холл».

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