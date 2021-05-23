Мозг человека воспринял шестой искусственный палец руки за собственный орган

Мозг человека воспринял шестой искусственный палец руки за собственный орган
Отек кончиков пальцев и так называемые ложковидные пальцы указывают на гипертрофическую легочную остеоартропатию. Фото: pixabay

Лондонские учёные дали сразу 36 людям протез большого пальца, обернутый вокруг их запястья и помещенный под мизинец. Все были при этом были правши и носили данное устройство на своей доминирующей руке.

Движение третьего большого пальца при этом также контролировалось датчиками, которые были прикреплены к большим пальцам ног пользователя, а связь при этом передавалась с помощью беспроводной технологии, которая была закреплена на запястье и лодыжке.

Дополнительный большой палец мог вполне легко удерживать чашку кофе, в то время как некоторые указательные пальцы той же руки легко держали ложку, например, для размешивания обыкновенного молока, в то время как некоторые участники исследования постоянно использовали большой палец, чтобы пролистывать им страницы книги, которую они также держали в той же руке. Средний пользователь при этом носил свой большой палец чуть менее 3 часов в день.

Чтобы понять, как дополнительный большой палец влияет на мозг людей, исследователи сделали также МРТ до и после. Ученые очень были удивлены и довольны тому факту, как быстро почти что все участники адаптировались к большому пальцу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые СПбГУ разработали принтер для 3D-печати тканей человека.

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