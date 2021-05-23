Певец из Великобритании получил 0 баллов на «Евровидении»

Певец из Великобритании получил 0 баллов на «Евровидении»
"Евровидение" состоится в очном формате. Фото: eurovision.tv

Представляющий Великобританию на «Евровидении-2021» исполнитель Джеймс Ньюман занял последнее место в финале конкурса, получив ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Об этом стало известно 23 мая в ходе трансляции мероприятия. Такое судейское решение удивило многих зрителей: арена Ahoy в Роттердаме, где проходил конкурс, наполнилась возгласами негодования. Однако сам певец не показал разочарования. Напротив, артист встал с улыбкой, а его команда поднимала флаги Великобритании в знак поддержки.

Ньюман выступил на «Евровидении» с танцевальной композицией Embers, на которую фанаты певца возлагали большие надежды.

Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni, жюри и зрители присудили ей 524 балла. Российская певица Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место, набрав 204 балла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров поздравил группу Måneskin, победившую в Евровидение-2021.

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