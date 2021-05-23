На Петроградской стороне госпитализировали двух школьников, отравившихся наркотиками

В больницу угодили семиклассница и девятиклассник.

В детскую городскую больницу Святой Ольги привезли двух школьников, отравившихся наркотическим веществом. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что врачи забирали семиклассницу и девятиклассника от станции метро «Петроградская». Они оценили их состояние как тяжелое. Про подростков известно, что они состоят на учете в ПНД. Девочку воспитывает мама, а мальчик живет с бабушкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростка из Ленобласти увезли из квартиры с отравлением. Отмечается, что молодой человек живет вместе с бабушкой. И до данного инцидента никогда не стоял на профилактическом учёте.