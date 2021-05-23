Подростка из Ленобласти увезли из квартиры с отравлением

В Ленинградской области в Волосовском районе подросток оказался в медицинском учреждении после того, как отравился неизвестным веществом.

По данным 78.ru, в пятницу вечером, 21 мая 13-летнего парня врачи забрали из своей квартиры в деревне Большая Вруда.

Отмечается, что ситуация заинтересовала правоохранительные органы. В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

Отмечается, что молодой человек живет вместе с бабушкой. И до данного инцидента никогда не стоял на профилактическом учёте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подросток решил «приблизиться к богу» и напал с пистолетом на родную мать.

Также Gazeta.SPb писала, что мужчине, ударившим подростка на детской площадке в Петербурге, предъявлено обвинение.