Песков объяснил слова Путина о том, что Россия будет «выбивать зубы»

Он отметил, что при этом страна готова дружить, но не заниматься менторством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что страна готова «выбивать зубы» тем, кто попытается от нее что-то откусить. Об этом сегодня, 23 мая, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова дружить с другими странами, при этом она не хочет быть ментором.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить»,

— заявил Песков.

Он добавил, что Россия не позволит никому вмешиваться в свои дела и отбирать территории.

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