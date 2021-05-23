В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 190 пациентов с коронавирусом

Количество активных больных увеличилось на 6,2%.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 23 мая, к аппаратам искусственного дыхания подключены 193 пациента, зараженных коронавирусом. Об этом сообщается в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19.

Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым воскресеньем в городе на 8% снизилась регистрация новых случаев коронавируса. Также уменьшилась суточная госпитализация таких пациентов – на 5,61%. При этом общее количество активно больных выросло более чем на 6%.

В городе развернуто почти шести тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас свободны 18,8% из них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом.