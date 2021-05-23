В Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом

В Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Такого количества заболевших не было за последние два месяца.

В Санкт-Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом за два месяца. За минувшие сутки количество пациентов увеличилось на 842 – это довольно большой показатель, о чем сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 23 мая.

Подобный всплеск в последний раз наблюдался в Петербурге аж 21 марта 2021 года. Тогда коронавирус диагностировали у 865 человек. Напоминаем, что Северная столица занимает второе место по количеству больных коронавирусом среди российских регионов. На первом месте находится Москва – там за сутки заразились 2924 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России коронавирусом заразились более 5 млн человек.

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