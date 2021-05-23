В переулке Пирогова на крыше заметили подростков

Компания собралась на крыше, чтобы проводить сегодняшний день.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 23 мая, заметили компанию подростков на одной из крыш. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Компанию заметили на доме в переулке Пирогова. Стоит отметить, что такие посиделки могут закончиться плохо, так как кто-то может упасть с большой высоты и получить травмы. Нахождение на крышах в целом запрещено и может стать причиной для вызова спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев приглашают на юбилейный фестиваль концертов на крыше. На концерт могут прийти все желающие. По словам директора мероприятия Кирилла Даровских, рэп-исполнителей любит молодежь, а рок радует старших.