В переулке Пирогова на крыше заметили подростков

В переулке Пирогова на крыше заметили подростков
Молодежь заметили на крыше. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Компания собралась на крыше, чтобы проводить сегодняшний день.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 23 мая, заметили компанию подростков на одной из крыш. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Компанию заметили на доме в переулке Пирогова. Стоит отметить, что такие посиделки могут закончиться плохо, так как кто-то может упасть с большой высоты и получить травмы. Нахождение на крышах в целом запрещено и может стать причиной для вызова спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев приглашают на юбилейный фестиваль концертов на крыше. На концерт могут прийти все желающие. По словам директора мероприятия Кирилла Даровских, рэп-исполнителей любит молодежь, а рок радует старших.

крыша новости СПб переулок пирогова


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог перечислил идеальные продукты для быстрого похудения
В переулке Пирогова на крыше заметили подростков
Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения»
В Госдуме рассказали про самую страшную санкцию против Вашингтона
Перед Кантемировским мостом столкнулись маршрутка и легковушка
Песков объяснил слова Путина о том, что Россия будет «выбивать зубы»
В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 190 пациентов с коронавирусом
В хаски-центре в Ленинградской области родился олененок