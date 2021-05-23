Лазарев допускает, что поедет еще раз на «Евровидение»

Лазарев хочет еще раз поехать на "Евровидение". Фото: скриншот Instagram

Лазарев хочет еще раз поехать на "Евровидение". Фото: скриншот Instagram

Артист так и не смог победить, хотя участвовал в конкурсе дважды.

Певец Сергей Лазарев предположил, что может поехать на «Евровидение» в третий раз. Об этом пишет РИА Новости.

Артист принял участие в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village. Лазарев заявил, что готов еще раз представить Россию на конкурсе. Он добавил, что уже дважды принимал участие в конкурсе и предполагает, что третий может принести ему победу.

«Посмотрим! Я пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я был так близко!»,

— отметил Лазарев.

Он также вспомнил поговорку «Бог любит троицу». Напоминаем, что Лазарев приезжал в Роттердам, чтобы поддержать певицу Манижу, которая выступала от России. Артисту понравилась песня коллеги, он назвал ее необычной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Лазарев и Влад Топалов споют дуэтом, обрадовав поклонников группы Smash.