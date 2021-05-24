Победители «Евровидения» планируют концерт в России

Они хотят отправиться в большой концертный тур, в рамках которого посетят в том числе Россию.

Итальянская группа Maneskin, победившая в «Евровидении», заявила о своем желании поехать в большой концертный тур. В его рамках музыканты хотели бы побывать в России. Об этом пишет ТАСС.

Артисты отметили, что для них победа на «Евровидении» это что-то особенное и необычное. Они рады, что смогли принести победу своей стране, которая давно не получала таких высоких баллов. Группа рада, что смогла подарить зрителям хорошее настроение.

В ближайшее время Maneskin хочет выпустить новый альбом, а затем презентовать его в Европе. Артисты также добавили, что им понравилось выступление певицы Манижи.

«Особенно тот посыл о независимости женщины, которое оно содержало, она — большая молодец, человек впечатляющей энергетики и харизмы, а также очень приятная в общении»,

— высказалась басистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манижа высказалась о скандале с победителем «Евровидения».