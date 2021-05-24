Ночью в центре Петербурга мужчины не могли поделить женщину

Ночью в центре Петербурга мужчины не могли поделить женщину
В Петербурге ночью произошел конфликт между молодыми людьми. Фото: Baltphoto

В Петербурге ночью в Адмиралтейском районе города мужчина напал на девушку и молодых людей. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор».

В Адмиралтейском районе на перекрестке улицы Марата и Свечного переулка ночной променад компании друзей закончился дракой.

По неподтвержденным данным, один из друзей компании резко начал бросаться на своих друзей. Так он намеревался отбить у них женщину. Последняя же, судя по кадрам, опубликованным в Сети, не особо хотела идти с ним. Женщина пыталась воспротивиться молодому человеку.

Когда молодые люди вызвали такси, туда с трудом смогла проникнуть женщину, которую пытался задержать безумец. Однако последний сумел втиснуться в автомобиль. Его кое-как удалось оттуда вытащить. А машине такси, чтобы оторваться от назойливого парня, пришлось начать движение, когда двери авто были еще открыты и молодой человек частично находился в машине.

После того, как женщина уехала, молодой человек среди ночи продолжил держать в страхе ее защитников и гонять их вокруг машин.

Сообщается, что когда на место происшествия прибыла полиция, то дебоширов на улице уже не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стали известны районы, в которых чаще всего убивают.

новости СПб происшествия свечной переулок улица марата


 

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