Пандемия заставила россиян тщательнее следить за учетом денег

Три четверти граждан Российской Федерации следят за своими доходами и расходами, хотя еще годом ранее учетом занималось гораздо более меньшее количество людей.

Известно, что год расход личных денежных средств держался под строгим контролем лишь у каждого второго. К такому результату исследования пришли аналитики СК «Росгосстрах жизнь».

«Россияне стали проявлять большую финансовую осознанность в том числе под влиянием событий последних полутора лет», — пишут в итогах исследования.

ТАСС сообщает, что из числа опрошенных, планирующих семейных бюджет, большее количество людей -72% делали этого много лет подряд, тогда как каждый пятый -21% начал учитывать свои доходы и расходы только с прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что установлен новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.