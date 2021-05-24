Пандемия заставила россиян тщательнее следить за учетом денег

Пандемия заставила россиян тщательнее следить за учетом денег
Пандемия заставила россиян внимательнее относиться к деньгам. Фото: pixabay

Три четверти граждан Российской Федерации следят за своими доходами и расходами, хотя еще годом ранее учетом занималось гораздо более меньшее количество людей.

Известно, что год расход личных денежных средств держался под строгим контролем лишь у каждого второго. К такому результату исследования пришли аналитики СК «Росгосстрах жизнь».

«Россияне стали проявлять большую финансовую осознанность в том числе под влиянием событий последних полутора лет», — пишут в итогах исследования.

ТАСС сообщает, что из числа опрошенных, планирующих семейных бюджет, большее количество людей -72% делали этого много лет подряд, тогда как каждый пятый -21% начал учитывать свои доходы и расходы только с прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что установлен новый рекорд: мошенники выманили у 54-летней россиянки 400 млн рублей.

деньги коронавирусная пандемия учет финансов


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 1,8 млн россиян привились от клещевого энцефалита в этом году
Эксперт назвал предпочтение телефонных мошенников
Пандемия заставила россиян тщательнее следить за учетом денег
Стало известно, почему самолет из Екатеринбурга не долетел до Петербурга и ...
В Петроградском районе таксист протащил пассажира его по асфальту
Ночью в центре Петербурга мужчины не могли поделить женщину
В аэропорту Пулково 24 мая задержали два самолета
Лолита назвала размер своей пенсии