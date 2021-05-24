Украинское жюри «Евровидения» предложило изменить правила из-за России

Член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила международного песенного конкурса из-за России.

Об этом он написал в своей колонке для «Обозревателя». Он считает, организаторам мероприятия следует перенять опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским музыкантам.

Кондратюк признался, что считает аморальным оценивать номер представителя «страны агрессора». «Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда (речь о тех из них, у кого есть мозги и честь)», — подчеркнул он.

Отмечается, что представители жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец из Великобритании получил 0 баллов на «Евровидении».