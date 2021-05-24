В Петербурге конфликт в коммуналке закончился госпитализацией мужчины в крайне тяжелом состоянии

В Петербурге конфликт в коммуналке закончился госпитализацией мужчины в крайне тяжелом состоянии
На Чкаловском проспекте в Петербурге мужчину госпитализировали. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Петроградском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb в Петроградском районе на Чкаловском проспекте, 21 мая днем из коммунальной квартиры был госпитализирован 41-летний мужчина.

Медики диагностировали у него закрытую травму живота, полный разрыв тонкой кишки, перитонитом и токсическим шоком. Неработающего мужчину забрали в крайне тяжелом состоянии.

Вечером того же дня оперативники, по подозрению в совершении данного преступления, доставили неработающего 35-летнего соседа потерпевшего по коммунальной квартире.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также сообщается, что в 2016 году подозреваемый тоже на Чкаловском проспекте избил мужчину, что стало причиной нанесения вреда здоровью средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй.

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