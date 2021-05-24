В Петербурге конфликт в коммуналке закончился госпитализацией мужчины в крайне тяжелом состоянии

В Петербурге в Петроградском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Как стало известно Gazeta.SPb в Петроградском районе на Чкаловском проспекте, 21 мая днем из коммунальной квартиры был госпитализирован 41-летний мужчина.
Медики диагностировали у него закрытую травму живота, полный разрыв тонкой кишки, перитонитом и токсическим шоком. Неработающего мужчину забрали в крайне тяжелом состоянии.
Вечером того же дня оперативники, по подозрению в совершении данного преступления, доставили неработающего 35-летнего соседа потерпевшего по коммунальной квартире.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также сообщается, что в 2016 году подозреваемый тоже на Чкаловском проспекте избил мужчину, что стало причиной нанесения вреда здоровью средней тяжести.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, избивавшем своего знакомого на полу шваброй.