В Гатчине мужчину избили стаканом

Полиция Ленобласти у д.8 по ул. Хохлова г. Гатчина по подозрению в избиение стаканом задержала неработающего мужчину 1981 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru 22 мая из больницы г. Гатчина в полицию поступила телефонограмма о том, что 22 мая в 01:29 с открытой черепно-мозговой травмой, разбитым виском и лбом, в состоянии средней степени тяжести, самостоятельно обратился неработающий мужчина 1998 года рождения.

22 мая около 00:30 в помещении «Pull and Bar» неизвестный избил стаканом мужчину.

Возбудили уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге украли IPhone и избили из-за него. Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину 1973 года рождения и двух мужчин 1977 и 1971 годов рождения, которые отобрали у девушки 11-ый IPhone и избили её знакомого.