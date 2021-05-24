В Петербурге украли IPhone и избили из-за него

Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения. Фото: pixabay.com

Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения. Фото: pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину 1973 года рождения и двух мужчин 1977 и 1971 годов рождения, которые отобрали у девушки 11-ый IPhone и избили её знакомого.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 21 мая в 23:04 в полицию Северной столицы поступило сообщение от мужчины 2001 года рождения, неработающего, о том, что около 22:50 у д. 68 по Железноводской ул. неизвестная женщина вырвала из рук его знакомой 2001 года рождения, неработающей, мобильный телефон — 11-ый IPhone красного цвета, принадлежащий заявителю.

После попыток вернуть похищенное имущество двое неизвестных мужчин нанесли избили заявителя, в процессе происшествия неизвестная женщина передавала похищенный телефон мужчинам, чтобы спутать заявителя и девушку, после чего неизвестные с места происшествия скрылись с похищенным.

Возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов мужчина избил пенсионера.