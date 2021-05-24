На проспекте Ветеранов мужчина избил пенсионера

На проспекте Ветеранов мужчина избил пенсионера
Работники интерната лишили одиноких стариков 660 тысяч, субсидированных на нужды дома престарелых. Фото: https://pixabay.com

В полицию Санкт-Петербурга поступила из Городской больницы № 26 телефонограмма о том, что 22 мая в 10:27 из поликлиники № 51 с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головы, переломами ребра и костей черепа, двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии госпитализировали мужчину 1944 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 19 мая в утреннее время у д. 108 по пр. Ветеранов на остановке общественного транспорта произошёл конфликт с неизвестным мужчиной из-за которого неизвестный избил пенсионера. Ранее пенсионер в полицию и медицинские учреждения не обращался.

22 мая состояние пенсионера ухудшилось, поэтому он обратился за медицинской помощью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесу Ленобласти трое взрослых и шестимесячный малыш заблудились. В Ленинградской области вечером 23 мая в лесном массиве произошло чрезвычайное происшествие, имеющее счастливый конец.

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