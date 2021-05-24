За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тысяч человек

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 14 тысяч человек
Работа нового корпуса-трансформера Госпиталя ветеранов войн на Народной улице сейчас осуществляется в качестве ковид-стационара. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14176 человек.

Обработано 3975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщает оперштаб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены более 190 пациентов с коронавирусом. Количество активных больных увеличилось на 6,2%. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день, 23 мая, к аппаратам искусственного дыхания подключены 193 пациента, зараженных коронавирусом.

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