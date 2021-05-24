Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником

Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником
Александр Беглов предстал на мероприятии без усов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником. Глава города отметил, что в Северной столице работают тысячи организаций и для каждой их них важна деятельность кадровиков.

«Наш город – лидер в развитии науки, высокотехнологичных производств, образования, медицины, культуры, строительной отрасли. В этих успехах, прежде всего, — высокий уровень профессиональной подготовки петербуржцев. Задача кадровых служб – раскрыть этот потенциал, дать возможность специалистам реализовать себя, обеспечить предприятия квалифицированными сотрудниками», — поздравил Беглов.

Александр Беглов отметил, что в во время пандемии сотрудники кадровых служб помогли перевести работников на дистанционку и сохранить при этом высокий уровень производства, сообщает Смольный.

Губернатор поблагодарил кадровиков за профессионализм, преданность делу и за сохранение высокой корпоративной культуры Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ко Дню города на Казанской площади моют памятники.

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