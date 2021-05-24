Борис Пиотровский поддержал идею разрешить выступления уличных музыкантов в метро

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский поддержал идею разрешить выступать музыкантам в метро.

Пиотровский считает, что идею нужно проработать и не раз обсудить с вице-губернатором Максимом Соколовым, сообщает «Петербургский дневник». Он считает надо найти баланс: не ограничивать самих музыкантов и в то же время не забывать о правах петербуржцев на спокойный отдых.

Для этого нам нужно разработать закон, решил Пиотровский.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником. Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профессиональным праздником. Глава города отметил, что в Северной столице работают тысячи организаций, предпритятий и для каждой их них важна деятельность кадровиков.