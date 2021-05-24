Врачи спасают подростка, который утром попал под поезд в метро Петербурга

Пострадавшему в метро всего 16 лет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Пострадавшему в метро всего 16 лет. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Упавшего на рельсы пассажира метрополитена Петербурга извлекли из-под состава, он живой. На рельсах оказался несовершеннолетний, медики борются за его жизнь.

Инцидент произошел в понедельник, 24 мая. Один из пассажиров попал под поезд. В 09:26 появилось информация, что на участке «Площадь Александра Невского» — «Спасская» приостановили движение поездов. Вскоре пострадавшего достали из-под состава.

Как сообщила «Фонтанка», пострадавшему всего 16 лет. В настоящее время за жизнь юноши борются врачи больницы имени Раухфуса. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на Линии 4 в данный момент восстановлено и осуществляется в полном объеме.