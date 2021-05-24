Движение на оранжевой ветке восстанавливается: пассажира извлекли из-под состава поезда

Движение на оранжевой ветке восстанавливается: пассажира извлекли из-под состава поезда
Движение на оранжевой ветке метро в Петербурге восстанавливается. Фото: Baltphoto

В Петербурге в метрополитене смогли извлечь пассажир из-под состава, он оказался жив. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

Так, движение на Линии 4 в данный момент восстановлено и осуществляется в полном объеме. При это интервал движения восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в петербургском метрополитене движение по Линии 4 осуществлялось только на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского». С 09-18 движение по оранжевой ветке происходило исключительно на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского». Случилось это в связи с тем, что на станции «Площадь Александра Невского» пассажир упал на путь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больных подростков заметили возле метро «Петроградская» и госпитализировали.

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