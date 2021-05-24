Во вторник в Петербурге воздух прогреется до +17 градусов

Во вторник в Петербурге воздух прогреется до +17 градусов
В Петербурге возможны осадки. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 25 мая, в Северной столице потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью ветер будет дуть с запада, северо-запада, а днем сменит свое направление на северо-восточный. Его порывы будут умеренными.

В темное время суток температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 15-17 градусов. В городе будет без существенных осадков.

Атмосферное практически не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.

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