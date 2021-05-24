Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса

Политик отметил, что в городе продлили режим ограничений аж до 12 июля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об эпидемиологической обстановке в городе сегодня, 24 мая, в рамках еженедельного обращения на радио России.

Он отметил, что в городе увеличили количество коек для коронавирусных пациентов – их стало на 20% больше. Это сделано из-за роста числа зараженных – за неделю показатель вырос на 5%. Чтобы не допустит распространения инфекции, в городе продлили ряд коронавирусных ограничений до 12 июля 2021 года.

Беглов добавил, что пока власти не планируют отменять Евро-2020 и ПМЭФ. При этом в Смольном понимают, что их проведение в нынешних условиях является беспрецедентным вызовом. Чтобы все прошло по плану, важно, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности и прививались от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов сбрил усы и провел награждение в Смольном.