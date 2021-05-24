Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса

Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса
Беглов прокомментировал эпидемиологическую обстановку. Фото: gov.spb.ru

Политик отметил, что в городе продлили режим ограничений аж до 12 июля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал об эпидемиологической обстановке в городе сегодня, 24 мая, в рамках еженедельного обращения на радио России.

Он отметил, что в городе увеличили количество коек для коронавирусных пациентов – их стало на 20% больше. Это сделано из-за роста числа зараженных – за неделю показатель вырос на 5%. Чтобы не допустит распространения инфекции, в городе продлили ряд коронавирусных ограничений до 12 июля 2021 года.

Беглов добавил, что пока власти не планируют отменять Евро-2020 и ПМЭФ. При этом в Смольном понимают, что их проведение в нынешних условиях является беспрецедентным вызовом. Чтобы все прошло по плану, важно, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности и прививались от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов сбрил усы и провел награждение в Смольном.

Александр Беглов коечный фонд новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса
В Петербурге задержали мошенников, которые обманывали льготников
Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука
У подростков, привившихся от коронавируса в США, диагностируют проблемы с сердцем
В Репино юных ластоногих учат плавать в большом бассейне
В Петербурге закрасили потрет Бродского на Пестеля
В Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками
Ефремов в колонии шьет антиковидные костюмы для медиков