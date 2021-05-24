Тренер «Зенита-2» опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге

Тренер «Зенита-2» опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Он заверил, что не участвовал ни в какой потасовке.

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи, согласно которым он стал участником драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Специалист отметил, что случившееся никак нельзя назвать дракой. Он объяснил, что из вагона поезда вышел какой-то человек, который начал к нему приставать. Радимов подчеркнул, что никакого физического насилия не было, а на фейках кто-то пытается «хайпануть». Тренер вспомнил инцидент с футболистами Павлом Мамаевы и Александром Кокорин и решил, что кто-то пытается стать популярным за его счет.

Радимов призвал посмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале, и убедиться, что драки не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участники драки в Павлово подожгли машину.

владислав радимов зенит-2 московский вокзал новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тренер «Зенита-2» опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге
В Выборгском районе в ДТП пострадал инспектор ДПС
В Северной Осетии школьницу госпитализировали из школы перед ОГЭ
Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса
В Петербурге задержали мошенников, которые обманывали льготников
Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука
У подростков, привившихся от коронавируса в США, диагностируют проблемы с сердцем
В Репино юных ластоногих учат плавать в большом бассейне