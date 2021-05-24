Тренер «Зенита-2» опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге

Он заверил, что не участвовал ни в какой потасовке.

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи, согласно которым он стал участником драки на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Специалист отметил, что случившееся никак нельзя назвать дракой. Он объяснил, что из вагона поезда вышел какой-то человек, который начал к нему приставать. Радимов подчеркнул, что никакого физического насилия не было, а на фейках кто-то пытается «хайпануть». Тренер вспомнил инцидент с футболистами Павлом Мамаевы и Александром Кокорин и решил, что кто-то пытается стать популярным за его счет.

Радимов призвал посмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале, и убедиться, что драки не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участники драки в Павлово подожгли машину.