Участники драки в Павлово подожгли машину

В поселке Павлово Кировского района Ленобласти местные жители подожгли машину и устроили драку.

Инцидент произошел 22 мая. По словам очевидца, который сообщили о пожаре, несколько человек во дворе дома на Невской улице находились в состоянии алкогольного опьянения.

Когда на место прибыли спасатели и полиция машина дымилась, а несколько мужчин устроили драку, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вторник, 4 мая, в квартире на Центральной улице в поселке Федоровское произошел пожар. Огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров.