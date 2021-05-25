Ночью кипяток залил Серебристый бульвар

Коммунальная авария на Серебристом бульваре. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Коммунальная авария на Серебристом бульваре. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Серебристом бульваре в Петербурге прорвало трубу с горячей водой. Специалисты ведут работы по устранению дефекта.

Коммунальная авария произошла в ночь на вторник, 25 мая. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что вода залила проезжую часть, вверх поднимается пар. По словам автора записи, из-за происшествия троллейбусный парк № 6 на Аэродромной улице оказался заблокирован.

Информации о возможных пострадавших не поступало. К месту прорыва оперативно прибыла аварийная бригада специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 21 мая произошло сразу две крупных коммунальных аварии: на Ленинском проспекте и в самом центре Петербурга, у Смольного.