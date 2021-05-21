Холодный фонтан на Ленинском и прорыв трубы у Смольного: «свежие» коммунальные аварии Петербурга

В городе на Неве за вчерашний день произошло сразу две крупных коммунальных аварии: на Ленинском проспекте и в самом центре Петербурга, у Смольного.

Так, вечером 20 мая неподалеку от магазина «Максидом» из-под земли забил фонтан в несколько метров высотой. Фотографии впечатляющего зрелища очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетели происшествия отмечают, что вода холодная — остается надеяться, что обойдется без пострадавших.

Комментаторы, однако, отнесли к прорыву оптимистично, отмечая, что в данный момент в районе проходят испытания теплосетей, а значит ремонт не заставит себя ждать.

В тот же день в Центральном районе произошла еще одна коммунальная авария, прямо возле здания Смольного. Прорыв трубы диаметром 200 мм оперативно устранили специалисты ГУП «Водоканала». Вытекание локализовали уже в 14:15. При этом в учреждении подчеркнули, что инцидент никак не повлиял на водоснабжение жителей близлежащих домов.

Днем ранее, 19 мая, на проспекте Ветеранов из-за прорыва трубы буквально затопило двор рядом с домами №63 и №65. В зоне происшествия оказались несколько машин, но по информации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», они не получили повреждений.

Гораздо меньше повезло владельцам автомобилей, оставленных 8 мая возле дома №38 корпус 2 по Морской набережной. В следствие коммунальной аварии больше десятка машин затопило вытекшей водой. В «Теплосети», между тем, пообещали возместить ущерб, если транспортные средства получат повреждения.