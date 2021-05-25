Водитель желтой Audi сбил пешехода в Кудрово

Водитель Ауди сбил пешехода в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Водитель Ауди сбил пешехода в Кудрово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Строителей в Кудрово произошло ДТП с участием пешехода. Водитель не заметил человека на проезжей части.

Дорожный инцидент произошел вечером 24 мая, однако подробности аварии рассказали только утром. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Не заметил переходящего дорогу пешехода», — написал автор записи.

На кадрах видно, что пешеход двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда оказался на капоте проезжающей иномарки. Информация о его состоянии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте.