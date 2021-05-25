Водитель желтой Audi сбил пешехода в Кудрово

На проспекте Строителей в Кудрово произошло ДТП с участием пешехода. Водитель не заметил человека на проезжей части.
Дорожный инцидент произошел вечером 24 мая, однако подробности аварии рассказали только утром. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Не заметил переходящего дорогу пешехода», — написал автор записи.
На кадрах видно, что пешеход двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, когда оказался на капоте проезжающей иномарки. Информация о его состоянии не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил пешехода-нарушителя на Витебском проспекте.