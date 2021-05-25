В мире коронавирусом болеют уже более 166,9 млн человек

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 222 тыс. человек.

По данным SCMP на вторник, 25 мая, в мире новый вирус подхватили уже 166 988 433 человека, 103 703 771 пациент смог успешно побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 466 603 случаях.

На первом месте в списке зараженных стран находятся США: 33 137 285 зараженных, 590 167 погибших. На втором месте раяположилась Индия (26 752 447 инфицированных, 303 720 погибли), на третьем находится Бразилия (16 120 756 зараженных, скончались 449 858 человек).

Россия расположилась на шестом месте: в стране, по данным российской статистики, зафиксировано 5 009 911 инфицированных, 118 801 человек не смог побороть болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда в России снизится заболеваемость коронавирусом.