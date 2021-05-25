Женщина изрезала соседку после алкогольного застолья в Ивангороде

Женщина изрезала соседку после алкогольного застолья в Ивангороде
Полиция задержала неработающую 45-летнюю женщину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали женщину, размахивающую ножом во время распития спиртного с соседкой. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Преступный инцидент произошел в доме №15 по улице Пасторова в Ивангороде. Местная жительница в ходе алкогольного застолья нанесла ножевые ранения своей соседке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 45-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости.

Ее ровесницу задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внезапный конфликт во Всеволожском районе заставил женщину ударить ножом своего супруга.

Кингисеппский район полиция умышленное причинение вреда здоровью


 

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