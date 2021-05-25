Женщина изрезала соседку после алкогольного застолья в Ивангороде

В Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали женщину, размахивающую ножом во время распития спиртного с соседкой. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Преступный инцидент произошел в доме №15 по улице Пасторова в Ивангороде. Местная жительница в ходе алкогольного застолья нанесла ножевые ранения своей соседке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 45-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости.

Ее ровесницу задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внезапный конфликт во Всеволожском районе заставил женщину ударить ножом своего супруга.