В Гатчинском районе неизвестный подпалил пикап электрика, пока тот сидел на столбе

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские разыскивают злоумышленника, который решил поджечь автомобиль электромонтажника.

Инцидент произошел в понедельник, 24 мая, в деревне Большое Верево. В отдел полиции обратился 42-летний монтажник. Он рассказал, что проводил монтажные работы на перекрестке улиц Еловой и Веревской, когда заметил дым, идущий от его автомобиля Volkswagen Amarok. Монтажник спустился вниз и самостоятельно потушил транспортное средство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у внедорожника частично выгорело левое крыло. Прибывшие правоохранители нашли у автомобиля фрагмент пластикой бутылки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище.