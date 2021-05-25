В Гатчинском районе неизвестный подпалил пикап электрика, пока тот сидел на столбе

В Гатчинском районе неизвестный подпалил пикап электрика, пока тот сидел на столбе
Электрик самостоятельно потушил пикап. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские разыскивают злоумышленника, который решил поджечь автомобиль электромонтажника.

Инцидент произошел в понедельник, 24 мая, в деревне Большое Верево. В отдел полиции обратился 42-летний монтажник. Он рассказал, что проводил монтажные работы на перекрестке улиц Еловой и Веревской, когда заметил дым, идущий от его автомобиля Volkswagen Amarok. Монтажник спустился вниз и самостоятельно потушил транспортное средство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у внедорожника частично выгорело левое крыло. Прибывшие правоохранители нашли у автомобиля фрагмент пластикой бутылки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержана подозреваемая в поджогах могил на кладбище.

Гатчинский район полиция уголовное дело


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец угнал автомобиль знакомой, а спустя час попался полиции
Задержан пьяный водитель каршеринга, размахивающий из окна авто оружием
Пока таксист ругался на проезжей части с двумя неизвестными, один из них ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 13,8 тысяч человек
В Приозерском районе утром час горели дом и сарай
Названы имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Петербурга»
Мужчину, ранившего складным ножом прохожего задержали через 14 минут
Смерти после вакцины и рост заболеваемости: коронавирус в Петербурге к 25 мая