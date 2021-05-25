В Приозерском районе утром час горели дом и сарай

В Приозерском районе утром час горели дом и сарай
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приозерском районе Ленобласти загорелись дом и хозяйственные постройки. Пламя тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 25 мая, в коттеджном поселке «Сосновские озера-2». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:55.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту пожара на улице Левитана огнеборцы прибыли на двух спецмашинах.

Частный дом и хозяйственные постройки горели на общей площади 88 квадратных метров. К 6:51 пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов.

гу мчс ленобласть спасатели


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан пьяный водитель каршеринга, размахивающий из окна авто оружием
Пока таксист ругался на проезжей части с двумя неизвестными, один из них ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 13,8 тысяч человек
В Приозерском районе утром час горели дом и сарай
Названы имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Петербурга»
Мужчину, ранившего складным ножом прохожего задержали через 14 минут
Смерти после вакцины и рост заболеваемости: коронавирус в Петербурге к 25 мая
Полиция задержала уборщицу, обокравшую 95-летнюю петербурженку на 400 тыс. рублей