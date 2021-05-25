В Приозерском районе утром час горели дом и сарай

В Приозерском районе Ленобласти загорелись дом и хозяйственные постройки. Пламя тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 25 мая, в коттеджном поселке «Сосновские озера-2». Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:55.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту пожара на улице Левитана огнеборцы прибыли на двух спецмашинах.

Частный дом и хозяйственные постройки горели на общей площади 88 квадратных метров. К 6:51 пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов.