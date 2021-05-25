Спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов

Спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил балкон.

Возгорание случилось сегодня утром, 25 мая, в доме 151/1 на проспекте Ветеранов. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия оперативно были направлены 15 сотрудников части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, для ликвидации огня задействовали три единицы спецтехники.

Информация о пострадавших в пожаре не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звездной улице пожарные час тушили горящую кухню.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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Спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов