Спасатели потушили полыхающий балкон на проспекте Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил балкон.

Возгорание случилось сегодня утром, 25 мая, в доме 151/1 на проспекте Ветеранов. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия оперативно были направлены 15 сотрудников части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, для ликвидации огня задействовали три единицы спецтехники.

Информация о пострадавших в пожаре не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звездной улице пожарные час тушили горящую кухню.