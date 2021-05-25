На Звездной пожарные час тушили горящую кухню

В Московском районе Петербурга среди ночи загорелась обстановка в одной из квартир. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 25 мая, в квартире дома №4 на Звездной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:20. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на кухне в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 3 «квадратов».

В 1:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Руставели.