На Звездной пожарные час тушили горящую кухню

На Звездной пожарные час тушили горящую кухню
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга среди ночи загорелась обстановка в одной из квартир. С огнем боролись 15 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 25 мая, в квартире дома №4 на Звездной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:20. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на кухне в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 3 «квадратов».

В 1:22 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре в квартире на Руставели.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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На Звездной пожарные час тушили горящую кухню