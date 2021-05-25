Мужчину, ранившего складным ножом прохожего задержали через 14 минут

Мужчину, ранившего складным ножом прохожего задержали через 14 минут
Нож нападавшего изъят. Фото: unsplash.com

24 мая около 23 часов вечера правоохранителям сообщили о ножевом ранении в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, полиция прибыла на место происшествия — на пересечение моста Степана Разина у дома 2 по улице Лифляндской.

Оперативники установили, что 37 летний неработающий житель Якутска во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил ножом в живот 26-летнего уроженца Средней Азии и скрылся.

Потерпевшего же в тяжелом состоянии пришлось госпитализирован в больницу.

Менее, чем через 15 минут патрулирование данной территории дало свои результаты. На дома 10 по улице Двинской улице у дома 10 был задержан злоумышленник . Его доставили в отдел полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе ДТП закончилось ударами ножа.

адмиралтейский район новости СПб происшествия


 

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