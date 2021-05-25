Автомобиль столкнулся с деревом во Всеволожске

ДТП произошло во Всеволожске. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП произошло во Всеволожске. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Ленобласти водитель иномарки вылетел с дороги и врезался в дерево.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 25 мая, на Христиновском проспекте. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По неизвестным причинам владелец иномарки угодил в дерево. На кадрах видно, что легковой автомобиль серьезно пострадал, транспортное средство не пригодно для передвижения.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Состояние водителя уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил пешехода-нарушителя на Невском. Автомобилист сразу выбежал из машины и кинулся к пострадавшему.