Автомобиль столкнулся с деревом во Всеволожске

Автомобиль столкнулся с деревом во Всеволожске
ДТП произошло во Всеволожске. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Ленобласти водитель иномарки вылетел с дороги и врезался в дерево.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 25 мая, на Христиновском проспекте. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По неизвестным причинам владелец иномарки угодил в дерево. На кадрах видно, что легковой автомобиль серьезно пострадал, транспортное средство не пригодно для передвижения.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Состояние водителя уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил пешехода-нарушителя на Невском. Автомобилист сразу выбежал из машины и кинулся к пострадавшему.

авария Всеволожский район дтп


 

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