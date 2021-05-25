Автомобиль сбил пешехода-нарушителя на Невском

Сегодня ночью в центре Петербурга автомобиль сбил пешехода.

Дорожный инцидент произошел ночью понедельника, 25 мая, но подробности аварии рассказали только утром. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Около трех часов ночи на Невском проспекте автомобиль сбил пешехода, который вышел на проезжую часть в неположенном месте. Автомобилист сразу выбежал из машины и кинулся к пострадавшему.

«Видно, что водитель решил развернуться там, где нельзя», — написал пользователь в комментариях.

Информация о состоянии пешехода не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром водитель желтой Audi сбил пешехода в Кудрово.