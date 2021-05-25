Каршеринги в Петербурге 1178 раз попали в ДТП в 2021 году

Более 80% ДТП в Петербурге в этом году произошло с участием каршерингов.

Всего с начала года в Северной столице зарегистрировано 1 470 аварий. Из них 1 178 случилось с участием арендованных машин.

Как сообщил Peterburg2, при этом водители арендованных машин виноваты в происшествиях почти в половине случаев — в 556.

С начала 2021 года в отношении пользователей каршеринга было возбуждено 678 административных дел, из них 248 — по поводу пьяного вождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о задержании пьяного водителя каршеринга, размахивающего из окна авто оружием. Выяснилось, что у него вообще нет водительских прав.