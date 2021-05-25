Задержан пьяный водитель каршеринга, размахивающий из окна авто оружием

В ночь на 25 мая правоохранителям сообщили, что в Василеостровском районе едет каршеринговый «Ниссан», водитель которого из окна размахивает предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оказалось, что по улице Кораблестроителей у дома 22 в сторону к метро «Василеостровская» двигался каршеринговый автомобиль, а в нем нетрезвый водитель и еще двое пассажиров.

Через некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили машину. За рулем сидел нетрезвый 20-летний неработающий петербуржец. Выяснилось, что у него вообще нет водительских прав.

Кроме того, в салоне иномарки изъяты два, предположительно, охолощенных пистолета.

Водитель и двое его пассажиров — студентов, 18 и 19 лет отправлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Нетрезвый водитель же привлечен к административной ответственности.

Также полиция выясняет, как молодой человек получил доступ к управлению каршерингом.

После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП во Фрунзенском районе прилетело старой «Mazda» и каршерингу.